النواب المصري يوافق على تغليظ عقوبة التحرش وتحويلها إلى جناية

المصدر: د ب ا

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين بشكل على نهائي على مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش وتحويلها من جنحة إلى جناية.

وقالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، إن "التحرش يعد تعدياً وانتهاكاً لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً".

أوضحت أن العقوبات الخاصة بهذه الجريمة لم تحقق الردع بالشكل المطلوب لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.

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