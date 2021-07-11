89 مختطفاً يواجهون الحر الشديد في سجون الحوثي بالحديدة

المصدر: تعز - البيان

يواجه 89 مختطفاً ومخفياً قسراً في معتقلات الميليشيا الحوثية بمحافظة الحديدة مخاطر الحر القائظ البالغ 50 درجة مئوية، وافتقارهم لأبسط الاحتياجات من تهوية ومياه وتبريد مع تدهور أوضاعهم الصحية، خاصة مرضى الربو وضيق التنفس، إضافة إلى انتشار الأمراض الجلدية والمعدية. ونفذت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية نادت فيها المجتمع الدولي والإقليمي التدخل لإنقاذ أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً.

وقال بيان صادر عن رابطة أمهات المختطفين إن هؤلاء المختطفين، يتوزعون في سجون معروفة وأخرى سرية، بينما تم احتجاز البعض منهم في حاويات معدنية، رغم الحر الشديد في محافظة الحديدة، في حين تتجاهل المنظمات الدولية والأطراف المتفاوضة معاناتهم.

وطالب البيان المجتمع الدولي والإقليمي وجماعات الضغط المحلية بالعمل الجاد لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً من السجون، وتقديم الرعاية الطبية وإدخال الأدوية قبل فوات الأوان، واحتمالات أن يلقوا حتفهم بموجة الحر الشديدة.

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