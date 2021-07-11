المغرب يعلن الأربعاء 21 يوليو أول أيام عيد الأضحى

المصدر: البيان

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أن غدا الاثنين، غرة شهر ذي الحجة لعام 1442، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 21 يوليو الجاري.

وبحسب صحيفة هسبيريس المغربية، ذكر بلاغ لوزارة الأوقاف أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1442هـ بعد مغرب يوم السبت 29 ذي القعدة 1442 هـ الموافق 10 يوليو 2021 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

عيد الأضحى في المغرب

وعليه فإن الأحد 11 يوليو هو الثلاثين لذي القعدة ، ويكون أول شهر ذي الحجة يوم الاثنين 12 يوليو 2021 م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1442 هـ الموافق 21 يوليو 2021 م.

وكانت دائرة الأهلة في المحكمة السعودية العليا، أعلنت أن الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو 2021 غرة شهر ذى الحجة، وأن الوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ الموافق للتاسع عشر من شهر يوليو 2021م ، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.

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