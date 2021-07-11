رئيس الحكومة العراقي يكشف حجم الإنفاق على قطاع الكهرباء منذ 2003

المصدر: (بغداد - وكالات)

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء.

وقال في بيان صحافي، إن «الإرهابيين وداعميهم يواصلون محاولتهم إعاقة الحياة في العراق، فبعد أن عجزوا عن المواجهة مع قواتنا المسلحة البطلة، ها هم يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل متواصل».

وأضاف: «هناك قوى واهمة، تعمل على ألا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة».

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