8 قتلى في انفجار استهدف قائداً في الشرطة بمقديشو

المصدر: وكالات

أعلنت الشرطة الصومالية، يوم السبت، انفجار سيارة استهدف أحد قادة الشرطة في العاصمة مقديشو، مما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من القتلى.

وأوضح صادق دوديش، المتحدث باسم الشرطة الصومالية أن "المفوض لم يصب بأذى لكن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا".

وقال شاهد إن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت موكبا حكوميا انفجرت عند تقاطع مزدحم بالعاصمة الصومالية اليوم السبت مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن الموكب كان يضم المسؤول الكبير بالشرطة فرحان قرولي الذي نجا من الهجوم.

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