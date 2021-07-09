أول جنازة عسكرية لسيدة في سابقة تاريخية.. مصر تشيّع جيهان السادات

في سابقة تاريخية شيعت مصر، مساء اليوم الجمعة، جثمان جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في جنازة عسكرية، لأول مرة لامرأة.

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجنازة التي أقيمت أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المنصة بمدينة نصر شرقي القاهرة، وشارك في الجنازة رئيس الحكومة المصرية ووزير الدفاع ,شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وكبار رجال الدولة المصرية.

وتم حمل نعش جيهان السادات مفلوفا بعلم مصر من جانب جنود الجيش المصري وكذلك تم إطلاق 21 طلقة مدفعية كتكريم.

كما تقدم السيسي وقرينته السيدة قرينته انتصار السيسي بواجب العزاء لأسرة السادات.

وتم دفن جثمان السادات بجوار زوجها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات المدفون بنفس مكان اغتيال بجوار النصب التذكاري للجندي المجهول.

يذكر أن جيهان السادات توفيت صباح الجمعة، عن عمر ناهز 88 عاما، وكرمها الرئيس السيسي بمنحها "وسام الكمال"، وإطلاق اسمها على أحد محاور الطرق الرئيسية شرقي القاهرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز