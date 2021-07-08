المصدر: أ ف ب

انتُخب النائب المستقل إبراهيم بوغالي رئيساً للبرلمان الجزائري الجديد الذي باشر أعماله رسمياً الخميس إثر الانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 يونيو وشهدت نسبة امتناع قياسية.

وحصل بوغالي على أصوات 295 نائباً، وهو طبيب خمسيني ترشح للانتخابات في قائمة مستقلة بدائرة غرداية (جنوب).

وتقدم بفارق كبير أمام منافسه لرئاسة البرلمان أحمد صادوق الذي حصل على 87 صوتاً، والأخير نائب عن "حركة مجتمع السلم" الإسلامية وترشح للانتخابات بدائرة الشلف (شمال غرب).

ويبلغ عدد النواب 407 في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية للبرلمان. ورئيس المجلس هو الشخصية الرابعة في ترتيب مسؤولي الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان) والمجلس الدستوري.

وتصدّر نتائج انتخابات 12 يونيو حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي حصل على 98 مقعداً، يليه نواب مستقلون موالون للرئيس عبد المجيد تبون (84 مقعداً) ثم "حركة مجتمع السلم" (65 مقعداً) وأحزاب أصغر موالية للسلطة تقليدياً، واتسمت الانتخابات التشريعية بنسبة امتناع قياسية عن التصويت بلغت 77%.

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