مجلس الأمن الدولي يبدأ مناقشة قضية سد النهضة

المصدر: وكالات

بدأ مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، مناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إنه يجب الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة، واصفاً القضية بأنها شائكة.

وأضاف أن هناك مخاوف بشأن ملء السد خلال سنوات الجفاف، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود للوصول إلى اتفاق في تلك القضية.

وأوضح أن هناك خلافات بين الأطراف بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة، مشيراً إلى أنه برغم التوصيات السابقة لم تتوصل الأطراف المعنية بسد النهضة إلى اتفاق.

وذكر أن كل دول نهر النيل لديها حقوق وعليها واجبات، مشدداً على أهمية التفاوض بحسن نية.

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