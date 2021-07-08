مصر...رفع حالة الاستنفار لمتابعة مناسيب المياه في النيل

المصدر: البيان

أكدت وزارة الري المصرية اليوم الخميس أن حالة الاستنفار مستمرة في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه.

وخلال اجتماع للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، قال الوزير إن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وشدد على أن الوزارة حريصة على التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة وتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.

كما شدد عبد العاطى على ضرورة الاستمرار في رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

في غضون ذلك، يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم قضية سد النهضة، بعد أن أخطرت أديس أبابا كلا من مصر والسودان ببدء عملية الملء الثاني لخزان السد.

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