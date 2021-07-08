«البنتاغون»:الميليشيات الإيرانية في العراق تستفز الأمريكيين

المصدر: (بغداد،واشنطن - وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاغون)،الليلة الماضية، أنّ الميليشيات الإيرانية في العراق تستفز الأمريكيين عن قصد مشيرة إلى أنها لا تسعى للتصعيد.

وأكدت أن أي رد ستقوم به سيتم تنسيقه مع حكومة العراق وكذلك التحالف.

ولفتت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أنها ستتخذ الخطوات الضرورية للرّد على الهجمات ضد قواتها في العراق.

وأول من أمس ، تعرّض مطار أربيل الدولي للهجوم بطائرة مسيرة، فيما أكدت «البنتاغون» عدم وقوع أي أضرار جراء الهجوم على المطار.

من جهته، أدان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أمس، عمليات القصف التي تعرض لها مطار أربيل وقاعدة عين الأسد الجوية لما يمثله من انتهاك صارخ لكل القوانين، واعتداءً على هيبة الدولة والتزاماتها الدولية. وقال الناطق، في بيان:

«مرة أخرى يوغل أعداء العراق في غيهم ويستهدفون أمن البلاد وسيادتها، وسلامة العراقيين من خلال اعتداء إرهابي جديد على مطار أربيل، ومعسكر عين الأسد التابع لوزارة الدفاع العراقية، وقبل ذلك العودة لاستهداف مقارّ البعثات الدبلوماسية التي تقع تحت حماية الدولة؛ مما يمثّل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين، واعتداءً على هيبة الدولة والتزاماتها الدولية».وكانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت سقوط 14 صاروخاً في محيط قاعدة عين الأسد الجوية في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار (118كم غربي بغداد).

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