الجيش العراقي: قصف مطار أربيل وقاعدة عين الأسد اعتداءً على هيبة الدولة

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أدان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عمليات القصف التي تعرض لها مطار أربيل الدولي وقاعدة عين الأسد الجوية لما يمثله من انتهاك صارخ لكل القوانين.

واعتداءً على هيبة الدولة والتزاماتها الدولية. وقال الناطق، في بيان: «مرة أخرى يوغل أعداء العراق في غيهم ويستهدفون أمن البلاد وسيادتها، وسلامة العراقيين من خلال اعتداء إرهابي جديد على مطار أربيل، ومعسكر عين الأسد التابع لوزارة الدفاع العراقية، وقبل ذلك العودة لاستهداف مقارّ البعثات الدبلوماسية التي تقع تحت حماية الدولة؛ مما يمثّل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين، واعتداءً على هيبة الدولة والتزاماتها الدولية».

وكانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت سقوط 14 صاروخاً في محيط قاعدة عين الأسد الجوية في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار (118كم غربي بغداد).

بدوره، أكد التحالف الدولي تعرض القاعدة للقصف، ما تسبب بوقوع ثلاث إصابات طفيفة.

وقال التحالف في بيان: «تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لقصف بـ 14 صاروخاً».

وأضاف أن «الصواريخ سقطت على القاعدة ومحيطها»، مشيراً إلى «تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوة».

يشار إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أعلن الليلة الماضية أن هجوماً صاروخياً استهدف مطار أربيل الدولي أيضاً.

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