مصر ترفع أمر التحفظ على «إيفر غيفن»

المصدر: ( القاهرة - وكالات)

وافقت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، أمس، على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس برفع أمر التحفظ على سفينة الحاويات البنمية «إيفر غيفن»، حتى يتسنى لها مغادرة القناة واستكمال رحلتها إلى ميناء روتردام في هولندا، اليوم.

وتقدم محامي هيئة قناة السويس، بطلب لرئيس المحكمة، من أجل إصدار قرار برفع الحجز على السفينة، وهو ما وافق عليه القاضي. ومن المقرر أن يتوجه مندوب من المحكمة لمكان التحفظ على السفينة في منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد، ويصعد على متنها بصحبة أعضاء من الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس، لرفع الحجز على السفينة وإخطار ربانها بالقرار. وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية قد قررت تأجيل البت في الدعوى القضائية، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على السفينة إلى جلسة الأحد المقبل، بناءً على طلب طرفي الدعوة.

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