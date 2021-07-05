مصر تشارك في جهود إطفاء حرائق الغابات في قبرص

المصدر: د ب ا

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية اليوم الاثنين أن مصر ستشارك في جهود إطفاء حرائق الغابات في قبرص.

وأضاف المتحدث غريب عبد الحافظ غريب، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامر بتجهيز مروحيتين مدعومتين بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات القبرصية في إخماد الحرائق المندلعة في الجانب الجنوبي لغابات ترودوس القبرصية. ويجري التنسيق مع السلطات القبرصية بهذا الشأن.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت أمس أن أربعة مصريين يعملون بقبرص لقوا حتفهم من جراء الحرائق.

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