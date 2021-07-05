مصرع 4 مصريين في حرائق غابات قبرص

المصدر: (نيقوسيا - رويترز)

أكدت الخارجية المصرية في بيان أمس، أن الجهات القبرصية المعنية أعلمت السفارة المصرية في نيقوسيا «بوفاة 4 مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص». وأوضحت الوزارة أن ذلك كان «اتصالاً باندلاع حرائق هائلة في بعض القرى القبرصية».

وقتل الأربعة في الحريق الكبير الذي اندلع في الجانب الجنوبي لغابات جبل ترودوس في قبرص كما أعلنت السلطات أمس. واندلع الحريق أول من أمس شمال مدينة ليماسول السياحية واجتاح مناطق في جنوب سفوح جبال ترودوس في وقت تواجه البلاد موجة حر شديدة.

وأعلن وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس للصحافيين أنه تم العثور على أربع جثث قرب قرية أودوس في منطقة لارنكا. وأضاف إنه يُعتقد أن القتلى الأربعة يحملون الجنسية المصرية. وذكرت صحيفة «فيليفثيروس» أنه عُثر على الجثث الأربع في منطقة على بعد نحو 400 متر عن مكان مركبتهم المتفحمة.

وتم توقيف رجل يبلغ من العمر 67 عاماً للاشتباه بأنه أشعل الحريق. ورآه شاهد يغادر المكان بسيارته عند اندلاع الحريق، كما أعلنت الشرطة مضيفة إنه قد يواجه أيضاً اتهامات بالقتل غير العمد بسبب مقتل أربعة مصريين.

وقام الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس بزيارة مركز إدارة الأزمة في قرية فافاتسينيا الواقعة على بعد كيلومترات شرق الحريق، قبل أن يتفقد المواقع التي التهمتها النيران، بحسب وكالة الأنباء القبرصية. وقال للصحافيين إن النيران التهمت «أكثر من 55 كلم مربعاً» من الأراضي، محذراً من احتمال تجددها. وأضاف: «الوضع تحت السيطرة جزئياً وما يقلقنا هو تزايد سرعة الرياح بعد الظهر».

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