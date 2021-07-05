السودان يؤكد التزامه بالتعاون مع المحكمة الجنائية

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

أكدت وزارة الخارجية السودانية، التزام الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في محاكمة المتورطين بجرائم الحرب المرتكبة في إقليم دارفور. وجاء موقف السودان، خلال استقبال وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، لممثلي دول الترويكا، دونالد بوث مبعوث الولايات المتحدة، وبوب فيرويذر مبعوث المملكة المتحدة، وإندري ستيانسن مبعوث النرويج. وناقش اللقاء سير عملية السلام في السودان، والتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية سلام جوبا، بالإضافة إلى إنشاء آلية تقويم ومتابعة لتنفيذ الاتفاقية.

وأكد ممثلو دول الترويكا، أهمية تنوير وإشراك المجتمع الدولي في جهود حكومة الفترة الانتقالية، كما تحدثوا عن زيارتهم إلى مدينة كاودا، مؤكدين أهمية بناء الثقة للمضي قدماً في عملية التفاوض مع الأطراف غير الموقعة على اتفاقية السلام.

من جانبها، رحبت مريم الصادق المهدي بزيارة مبعوثي الترويكا، مثمنة جهود دول الترويكا، والتزامها بتعزيز السلام والاستقرار في السودان. وتحدثت الوزيرة عن موقف السودان من سد النهضة، ومطالبته بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي في الثامن من يوليو الجاري، وكذلك موقف السودان من تطورات الأوضاع الخطيرة في الجارة إثيوبيا، وحرصه على إقرار السلام فيها وفي الإقليم.

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