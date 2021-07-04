الجيش اللبناني يضبط أسلحة وذخائر

المصدر: (بيروت -د.ب.أ )

ضبطت مخابرات الجيش اللبناني كمية من الأسلحة والذخائر في بلدة بريتال شرقي لبنان، أمس، خلال عملية دهم منازل أشخاص شاركوا في مشاجرة وقعت الأسبوع الماضي في إحدى محطات المحروقات في المنطقة تخلله إطلاق نار.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني: «دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال بالبقاع، منازل أشخاص شاركوا بإشكال وقع في 29 يونيو الماضي على خلفية تعبئة محروقات داخل إحدى محطات المنطقة، وتخلّله إطلاق نار من أسلحة مختلفة». وأضاف البيان أن الدورية ضبطت «كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وذخائر متنوّعة، وعملات مزوّرة من فئة المئة دولار، إضافةً إلى كمية من الكوكايين وحبوب الكبتاغون».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز