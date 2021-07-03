مصر تكشف حقيقة وقف التعامل ببعض العملات الورقية

المصدر: البيان

كشف البنك المركزي المصري حقيقة وقف التعامل ببعض العملات الورقية، مؤكداً استمرار سريان التعامل بها جميعاً بلا استثناء.

وأوضح البنك، في بيان نشره اليوم موقع "اليوم السابع"، أن إصدار بعض العملات البلاستيكية لا يعني إلغاء الورقية، نافياً الشائعات التي جرى تداولها بخصوص هذا الأمر عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يُنسب إليه من أخبار، داعياً إلى التحقق من مصادرها الموثوقة قبل تداولها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز