تدمير مخزن أسلحة حوثية غربي مأرب

المصدر: عدن - البيان

دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي في جبهة المشجح غربي مأرب، مستهدفة في الوقت نفسه تعزيزات للميليشيا في طريقها لجبهة الكسارة، ما أدى لتدمير عدد من العربات والآليات ومقتل من كانوا على متنها، بالتزامن مع إفشال القوات الحكومية والقبائل، هجوماً آخر للميليشيا في مديرية رغوان شمال غربي مأرب. وذكرت مصادر عسكرية، أنّ القوات الحكومية المسنودة بالقبائل، أحبطت هجمات مكثفة شنتها ميليشيا الحوثي في جبهات مديرية رغوان، مشيرة إلى أنّ مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت القوات واستهدفت تجمعات الميليشيا وآلياتها التي حاولت تنفيذ هجمات يائسة في محاولة لإحراز تقدم ميداني في جبهة وادي الجفيرة، إلا أنها منيت بخسائر فادحة.



ووفق المصادر، نفّذت مدفعية القوات الحكومية، ضربات دقيقة على آليات مقاتلة وأخرى تحمل مقاتلين للميليشيا في الجبهة ذاتها، ما أدى إلى إعطاب عدد منها ومقتل من كانوا على متنها، إذ دمرت ست آليات مقاتلة ومدرعتين في جبهة وادي الجفيرة، وقتل كل من كانوا على متنها، فضلاً عن تدمير مقاتلات التحالف، عتاداً عسكرياً للميليشيا في الجبهة التي حاولت الميليشيا من خلالها تحقيق أي تقدم، يعوّض فشلها في بقية الجبهات.



وأوضحت المصادر أنّ القوات الحكومية تصدت لهجمات متعددة نفذتها الميليشيا في جبهات الكسارة والمشجح، والبلق في جبهة صرواح غربي المحافظة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد سقوط عدد من عناصرها المهاجمين قتلى وجرحى.

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