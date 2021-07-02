القوات اليمنية المشتركة تقترب من تحرير البيضاء

المصدر: عدن - البيان

اقتربت القوات اليمينة المشتركة من مديرية البيضاء وسط اليمن، بعد تحريرها عدداً من المواقع من ميليشيا الحوثي في مديرية الصومعة المجاورة. وقال مسؤول محلي وسكان في تصريحات لـ«البيان»، إنّ وحدات من القوات المشتركة نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيا عبر مديرية الصومعة، وتمكنت من تحرير كل المواقع في يمين جبهة الصومعة وكل المواقع في منطقة المسحر، ومواقع شاردة وجميمة وفاء وشبكه ذي مضاحي، فضلاً عن تحرير منطقة شوكان ووصلوا مشارف منطقة الضحاكي في مديرية البيضاء. وأشاد المسؤول اليمني، بالدور الكبير الذي لعبته مقاومة الحازمية، وألوية العمالقة والجيش الوطني ورجال القبائل، مشيراً إلى أنّ العملية تستهدف تحرير المحافظة بالكامل من ميليشيا الحوثي.



وفي الساحل الغربي، تصدت القوات المشتركة، لهجوم واسع شنته الميليشيا على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة تحت غطاء ناري كثيف وعبر محورين، انطلاقاً من موقع تمركز الميليشيا في قرية بيت بيش شمال حيس، ومن قرية «الحلة» الواقعة شمال غرب المدينة. وأفادت القوات المشتركة، أنها صدت الهجوم، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الميليشيا، أسفرت عن قتلى وجرحى وسط عناصر الحوثي، فضلاً عن تدمير آليات. وأشارت إلى أنّ وحداتها وجّهت ضربات موجعة للحوثيين وحسمت المعارك في وقت قياسي، لتقوم الميليشيا بشن قصف عشوائي على منازل المدنيين في قرية بيت مغازي في المديرية ذاتها.

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