استمرار حوادث القطارات في مصر .. قتيل في اصطدام قطار بسيارة

المصدر: البيان

مازال موضوع استمرار حوادث القطارات يطغى على الساحة المصرية، فقد لقي سائق سيارة نصف نقل مصرعه، في حادث تصادم مع قطار بمحافظة قنا جنوبي مصر، اليوم الجمعة، حسبما قال مصدر أمني.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه "أثناء مرور قطار القاهرة-أسوان على منفذ الجزيرية بين قريتي المخادمة والجزيرية في قنا، اقتحمت سيارة نصف نقل المنفذ من الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى اصطدامها بالقطار، ونتج عن ذلك وفاة سائق السيارة وكسر خزان وقود جرار القطار".

وأشارت الهيئة إلى أنه "تم رفع السيارة عن القضبان وتسيير الحركة، ونتج عن الحادث تأخر 5 قطارات بمتوسط 40 دقيقة، حتى الانتهاء من إخلاء القضبان من آثار الحادث".

وتكررت حوادث القطارات في مصر بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، وسط تعهدات حكومية بمحاسبة المقصرين وتطوير منظومة السكك الحديدية، التي تعد بين الأقدم في العالم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز