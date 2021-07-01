مصر.. ثورة 30 يونيو بوابة الاستقرار ومنطلق التنمية

المصدر: القاهرة - البيان

«لم تكن ثورة الثلاثين من يونيو مجرد لحظة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخاً وأكثرها نبلاً، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض»، كلمات للرئيس عبدالفتاح السيسي في ذكرى الثورة التي شكّلت لحظة فارقة في تاريخ مصر أنهت حالة الفوضى والاضطرابات والإرهاب، وأدخلت البلاد مرحلة البناء والتطوير والتنمية الشاملة. وشهدت مصر نهضة واسعة بعد أن قطعت أذرع الإرهاب واستعادت الأمن أساساً تمّ البناء عليه لإطلاق مرحلة البناء والتنمية في سباق مع الزمن من أجل «الجمهورية الجديدة» القائمة على والاستقرار والحياة الكريمة.

ويرى المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، اللواء سمير فرج، أنّ ما حدث في مصر أشبه بـ «المعجزة»، بعد تمكّن البلاد من تجاوز سنوات الفوضى التي أثرت على كل القطاعات، مشيراً إلى أنّ ثورة 30 يونيو شكّلت فاصلاً رئيسياً أدخل مصر حقبة جديدة، بعد تبني الدولة خطة شاملة للإصلاح شهدت خلالها البلاد نهضة واسعة وسلسلة من المشروعات القومية العملاقة.

إعجاز حقيقي

ويشير فرج إلى أنّ السنوات السبع الأخيرة شهدت إعجازاً حقيقياً بالنظر إلى كم المشروعات والنهضة التي شهدتها مصر في مختلف القطاعات، الأمر الذي انعكس على حياة المصريين بشكل مباشر، موضحاً أنّ إفساح المجال للتطوير والتنمية، لاسيما مشروعات البنية التحتية، ومن بينها شبكة الطرق والكباري الواسعة أسهم بتغيير واضح وملموس.

بدوره، يوضح الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء نصر سالم، أنّ ثورة 30 يونيو شكّلت لحظة فارقة في التاريخ مكّن البلاد من التقاط أنفاسها من جديد، بعد أن أنقذت الثورة البلاد من براثن الإخوان، ومصير دول كثيرة ما تزال تعاني الفوضى والاضطرابات، مشيراً إلى أن ثورة يونيو أفشلت مشروع ومخططات الإخوان، وحافظت على الدولة المصرية ووحدتها. وأبان سالم أنّ الثورة قطعت يد الإرهاب في مصر واستعادة الأمن والاستقرار، بما أفسح المجال أمام مشروعات التنمية و«الجمهورية الجديدة».

إنجازات واقعية

ويلفت مراقبون، إلى أنّ إنجازات ثورة 30 يونيو تتجلى من خلال المشروعات القومية التي تشهدها مصر، فضلاً عن أدوار مصر الإقليمية وعلاقاتها الدولية، بما ينعكس على وضع ومكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف المراقبون، أنّ المواطن المصري يرى حجم الإنجازات على أرض الواقع، والمشروعات الطموحة التي تتبناها الدولة لتحسين ظروف حياة الشعب على مختلف الأصعدة، لاسيما مشروعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والإسكان وغيرها.

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