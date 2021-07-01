اتفاق سوري أردنـي ينهـي أزمة «البرّادات»

المصدر: (دمشق-وكالات)

أفضى اتفاق سوري أردني إلى انتهاء أزمة برادات الشحن السورية على الحدود بين البلدين، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية.

وينهي الاتفاق مشكلة تكدّس برادات الشحن المحملة بالصادرات السورية من المنتجات المتنوعة المتجهة إلى الأسواق الخارجية والمتوقفة على الحدود الأردنية.

وذكرت الوكالة أن الاتفاق جرى بعد مساع قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والسفارة السورية في عمّان مع الوزارات الأردنية، حيث قرر وزير الداخلية الأردني تمديد الدوام الرسمي داخل مركز حدود معبر جابر (في الجانب الأردني) ليصبح لغاية الساعة السابعة والنصف مساء.

وذكرت وزارة الاقتصاد السورية في بيان أن التنسيق يتم حالياً من قبل وزارة التجارة الأردنية مع وزارة الصحة الأردنية أيضاً لزيادة طاقة فحوصات الـ «بي سي ار» اليومية بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بعبور برادات الشحن والتخفيف ما أمكن من الاختناقات التي حصلت خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأشار البيان إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ستوقف تصديق شهادات المنشأ للصادرات السورية عبر معبر نصيب (في الجانب السوري) اعتباراً من يوم الخميس حتى انتهاء أزمة الشاحنات.

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