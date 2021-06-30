عون: حرية التعبير لا تعني الفوضى

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

أكد الرئيس اللبناني العماد، ميشال عون، أمس، أن «التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع، ولكن لا يجوز أن يتحوّل إلى فوضى وشغب»، داعياً جهات الأمن إلى عدم التهاون حفاظاً على سلامة المواطنين والاستقرار.

وقال في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إن الغاية من هذا الاجتماع هي بحث الوضع الأمني، سيما مع حلول الصيف، حيث يُتوّقع أن يكون الموسم السياحي واعداً مع مجيء لبنانيين من الخارج». وأشار إلى أن «ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار».ولفت إلى «أن إقفال الطرقات أمام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم».

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