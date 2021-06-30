تونس تشدد تدابير مكافحة كورونا ولا تقرر الإغلاق التام

المصدر: أ ف ب

شددت السلطات التونسية، أمس، تدابير مكافحة انتشار كوفيد-19 عبر تمديد ساعات حظر التجول الليلي في كامل البلاد، لكنها لم تقرر الإغلاق التام لأسباب تتعلق بتدهور الوضع الاقتصادي.

وأوضحت رئاسة الحكومة، في بيان أمس، أنها ستمدد ساعات حظر التجول الليلي، ليصبح من الساعة 22,00 إلى حدود الخامسة صباحاً، إضافة إلى "تأجيل أو الغاء جميع التظاهرات الجماهيرية" وذلك حتى 11 تموز/يوليو.

كما أقرت، اعتباراً من منتصف ليل الخميس، ضرورة أن يقدم جميع الوافدين إلى تونس فحص "بي سي آر" سلبياً لا تتجاوز مدته 72 ساعة.

وسجلت تونس أعلى نسبة إصابات بالفيروس الاثنين، وأحصت 5,251 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

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