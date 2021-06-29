ماذا حدث قبل ساعتين من القصف الأمريكي لـ «الحشد الشعبي»؟

المصدر: بغداد - وكالات

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، ما حصل قبل ساعتين من الضربة الأمريكية لقوات الحشد الشعبي الليلة قبل الماضية في منطقة الحدود العراقية-السورية.

وقال المصدر لـقناة «روسيا اليوم»، إن «عناصر من حرس الحدود العراقية رصدوا قبل ساعتين من القصف، طائرات مسيرة بمسافات غير مرتفعة كانت تصور المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا». وأضاف، أن «عناصر حرس الحدود أرسلوا نداء بشأن الطائرات ووصلهم الرد بأنها طائرات صديقة تابعة لقوات التحالف الدولي». وأشار إلى أن «القصف حدث بعد ساعتين من مشاهدة هذه الطائرات». وتابع: «عندما شاهدنا هذه الطائرات كنا نتوقع أن يكون هناك قصف بعد أيام، مثلما كان يحدث في السابق، لكننا فوجئنا بما حدث».

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، ليلة الأحد إلى الاثنين، أن قواتها الجوية قصفت «منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران» في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق، بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال البنتاغون إن العملية نفذت «رداً على هجمات بطائرات مسيرة شنتها فصائل مدعومة من إيران» على القوات الأمريكية في العراق.

وقال «الحشد الشعبي» في بيان، إن الضربات أسفرت عن مقتل 4 من عناصره وألحقت أضراراً بعدد من الطائرات المسيرة ومستودعات أسلحة.

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