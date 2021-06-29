الحوثي يرد على هزيمة مأرب بصاروخين على منازل المدنيين

المصدر: عدن - البيان

ردّت ميليشيا الحوثي على الهزيمة المدوية التي منيت بها في جبهات غرب مأرب، بقصف عاصمة المحافظة بصاروخين باليستيين أسفرا عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل وإصابة 12 آخرين. وذكرت مصادر طبية ومسؤول محلي لـ «البيان»، أنّ الميليشيا أطلقت صاروخين باليستيين، اليوم، استهدفا شمال مدينة مأرب، ما تسبب في مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل يدعى غالب عبد الحق الصالحي عمره 12 عاماً، وإصابة آخرين بينهم طفلان. ويأتي استهداف الميليشيا للمدينة غداة الهزيمة الكبرى التي منيت بها في جبهات غرب محافظة مأرب، وسقط أكثر من 140 قتيلاً من عناصرها خلال المواجهات.

في الأثناء، واصلت القوات الحكومية وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهداف مواقع وتعزيزات للميليشيا في غرب مأرب. وأكّد اللواء الركن محمد الحبيشي، مستشار وزير الدفاع، أنّ قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة كسرت كل محاولات الحوثي التقدم باتجاه مأرب، مؤكداً أنّ جثث عناصر الميليشيا ما تزال تملأ الشعاب والوديان في جبهات القتال غرب المحافظة. وطالب الحبيشي من السكان في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا، الحفاظ على أبنائهم وعدم السماح للميليشيا بغسل أدمغتهم في المخيمات الصيفية والزج بهم في جبهات الموت، محذّراً من أساليب الميليشيا في استقطاب الأطفال، ومن ثم الزج بهم إلى جبهات الموت دون رادع من دين أو ضمير أو قانون، وإعادتهم إلى أسرهم في الصناديق جثثاً هامدة.

على صعيد متصل، ذكرت منظمة الهجرة الدولية، أنّ 221 أسرة يمنية نزحت خلال أسبوع، بسبب تصاعد القتال في عدة محافظات بينها محافظة مأرب، مبينة أنّه وخلال الفترة بين 20 و 26 يونيو الجاري، تتبعت وحدة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، 221 أسرة تضم 1326 فرداً نزحت مرة واحدة على الأقل. ووفق المنظمة، شوهد أكبر عدد من حالات النزوح في مأرب «90 أسرة» وتعز «78 أسرة» الضالع «22 أسرة»، ونتجت معظم حالات النزوح عن الصراع المتزايد في عدد من المحافظات. ولفتت المنظّمة إلى أنّه ومنذ مطلع العام الجاري وحتى 26 يونيو، فقد نزحت 6555 أسرة تضم 39330 فرداً، مرة واحدة على الأقل.

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