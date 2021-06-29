السودان.. حملات مكثفة لتفكيك مخططات «الإخوان»

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

واصلت السلطات السودانية حملاتها لمحاصرة مخططات فلول الإخوان الساعية لإجهاض الفترة الانتقالية، وأوقفت السلطات الأمنية في اليومين الماضيين مجموعات من عناصر النظام المعزول تخطط لأعمال عنف وإثارة الفوضى، وتأتي الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في إطار مساعيها لتفكيك دولة الحزب الواحد التي ظلت قابضة على السلطة طوال العقود الثلاثة الماضية.

وأفشلت الحكومة الانتقالية ممثلة بذراعها لجنة إزالة التمكين مخططات عديدة قادها عناصر الإخوان للانقضاض على السلطة الانتقالية، واتخذت تلك المخططات أشكالاً متنوعة تتمثل باختلاق الأزمات الاقتصادية لزيادة تعقيدات الأوضاع التي تشهدها البلاد بالمضاربات في أسعار الصرف والأسواق، بجانب زعزعة الاستقرار ببث الشائعات وتغذية النزاعات.

وفي سبيل محاصرة إجهاض تلك المخططات ألقت نيابة لجنة استرداد الأموال العامة القبض على مجموعة من فلول الحزب المحلول تنشط في التخطيط لإحداث فوضى وأعمال عنف وشغب باستغلال المسيرات السلمية وتقويض النظام الدستوري وفتحت النيابة في مواجهة الموقوفين دعاوى جنائية.

تحريات

وكشفت اللجنة أنها تابعت حركة منسوبي النظام البائد في العاصمة الخرطوم والولايات، وتمكنت من الوصول إليهم عبر تحريات ومتابعة لصيقة وبناءً على معلومات موثوق بها، ولفتت إلى أن القبض قد تم بموجب أوامر قبض صادرة عن النيابة العامة ولا تزال الملاحقة مستمرة لبقية المتهمين الصادرة في مواجهتهم أوامر قبض بموجب الدعاوى الجنائية المقيدة لدى نيابة التفكيك.

وبحسب مصدر باللجنة تحدث لـ«البيان» فإن إجراءات القبض شملت عدداً من العناصر النشطة المتورطة في المخطط، وقالت إن من ضمن الذين تم إلقاء القبض عليهم المدير السابق لإدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات اللواء محمد حامد تبيدي، بجانب أستاذ الفلسفة بجامعة النيلين النعمان عبدالحليم وهو من الكوادر الشبابية النشطة في التنظيم، بجانب آخرين ومن بينهم موظفون يعملون في المؤسسات الحكومية، وأكد أن جميع الموقوفين تم القبض عليهم بعد التأكد من أنهم ينظمون أعمال فوضى في الثلاثين من يونيو المقبل.

اعتقالات

وألقت نيابة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة أمس القبض على عدد من المضاربين في العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية من بنوك ومصارف، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت اللجنة إن عدد المقبوض عليهم في تلك البلاغات بلغ 82 شخصاً.

وأكدت أن التحليلات المالية لحسابات المتهمين أظهرت تداول مبالغ تتجاوز تريليون جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات، فيما تداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يومياً لا تتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم.

وأوضحت اللجنة أن المتهمين الذين تم القبض عليهم بعضهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات، بجانب بعض صغار موظفي البنوك، فيما لم يتجاوز عمر أحد المتهمين خمسة وعشرين عاماً كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يومياً من دون أن يكون لديه نشاط إنتاجي أو اقتصادي أو تجاري.

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