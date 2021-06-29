مأرب.. معارك طاحنة تطوي الهجوم الحوثي

المصدر: عدن - البيان

بعد المعركة الكبيرة التي خاضتها القوات اليمنية والقبائل مع ميليشيا الحوثي في غرب مأرب وأفشلت خلالها الهجوم الكبير والشامل الذي أعدت الميليشيا له منذ أشهر، طوت مأرب الصفحة التي راهنت الميليشيا على أن تحقق من خلالها أي تقدم على الأرض لتقوية موقفها على طاولة المفاوضات.

وأعلن العميد عبده مجلي المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، أن العمليات العسكرية للجيش خلال الأيام الماضية، حققت السيطرة على الأرض، وحررت مواقع مهمة، كما أنها أفشلت التسللات والهجمات العدائية للميليشيا في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان وجبل مراد والعبدية وذنة وماس ورغوان في محافظة مأرب.

وذكر أن جبهتي الكسارة والمشجح كانتا أكثر الجبهات اشتعالاً، تحول فيها الجيش من الأعمال الدفاعية، إلى القتال الهجومي مستهدفاً مجاميع الميليشيا وأوقع فيها خسائر بشرية ومادية، واستطاع تحرير موقعين مكناه من السيطرة النارية على امتداد مواقع الميليشيا، وقطع طرق إمدادها.

وقال إن جبهة صرواح شهدت معارك بطولية باستدراج العناصر الحوثية إلى كمائن محكمة، وتنفيذ هجمات مضادة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا.

هجوم مضاد

وفي جبهة رغوان نفذت وحدات من الجيش والمقاومة الشعبية، هجوماً مضاداً في منطقة العيرف شمال شرق وادي حلحلان ضد العناصر الحوثية المتسللة وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح وتم استعادة أسلحة وذخائر متنوعة، كما تم إفشال محاولات أخرى في جبهة العبدية جنوبي المحافظة.

وأشاد مجلي بدور طيران تحالف دعم الشرعية ودوره الفعال في تدمير قدرات الميليشيا جوقال.

وأضاف أن الميليشيا مستمرة في تصعيدها بإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسير المتفجر وبصورة متعمدة وممنهجة في استهداف المدنيين ومديريات جنوبي محافظة الحديدة ما أدى لإصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء.

خبراء عسكريون رأوا أن الهزيمة التي منيت بها الميليشيا شكلت صدمة كبيرة لقادتها، الذين أشرفوا على تجهيز الحشود والأسلحة بما فيها الصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة التي تم تهريبها والإعداد لمعركة حسم، حيث جاءت بنتائج عكسية.

فإلى جانب الخسائر الكبيرة التي لحقت بالميليشيا تم تدمير مركز قيادة العمليات القتالية، كما لقي قائد جبهة صرواح، وقتل اللواء عبد السلام الجرموزي وهو أحد أبرز القيادات الحوثية في منطقة بني حشيش بضواحي صنعاء، كما قتل القياديان علي يحيى جحاف وسلطان محمد السيد مع عشرات الحوثيين غرب مأرب.

الهجوم الأخطر

ووفق ما يراه هؤلاء فإن المعركة شكلت ليلة من الجحيم، تمكنت خلالها القوات الحكومية من صد هجوم وصف بأنه الأعتى والأكبر والأخطر على مدى سنوات الحرب، بدأ منتصف الليل، وتدفق ضوء الانتصار بعد أن كانت الأرض والسماء كتلة من اللهب، وبعد عشرين ساعة من المعركة التي امتدت من العطيف حتى الطلعة والمرتفعات الرابطة مع البلق القبلي وصولاً إلى الكسارة والمشجح وحتى مديريتي رغوان ومدغل واستخدمت فيها الميليشيا الصواريخ والطائرات المفخّخة وحشود وتعزيزات حوثية كبيرة تم استدعاؤها من جبهات الساحل الغربي ومن محافظة وحجة وحيران.

ورغم محاولة الميليشيا إنكار الهزيمة الكبيرة وتجنب الحديث عن نتائجها بعد أن كانت تروج أن قواتها دخلت مدينة مأرب وأضحت على مشارف المدينة، إلا أن أصداء المعركة تردد في أرجاء البلاد، وتناقل السكان تفاصيل الأداء الاحترافي للقوات الحكومية، والدور المتميز لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في حسم هذه المعركة، والخسائر التي لحقت بالميليشيا التي ظلّت تروج لانتصارات كاذبة وبطولات غير حقيقية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز