مقتل 30 شخصاً في هجوم لحركة الشباب الإرهابية

المصدر: (مقديشو - رويترز)

قال مسؤول أمني بالصومال أمس إن ما يقدر بنحو 30 شخصاً لقوا حتفهم حينما شنت حركة الشباب الإرهابية هجوماً في بلدة بولاية جلمدج شبه المستقلة.

وقال الميجر محمد أوالي، وهو ضابط في الجيش في جلمدج، إن المتمردين استخدموا سيارات ملغومة في الهجوم على قاعدة عسكرية في بلدة ويسيل بوسط البلاد.

وتابع :«هاجموا القاعدة بسيارتين ملغومتين، وتلا ذلك قتال شرس استمر أكثر من ساعة».

وأضاف «السيارتان الملغومتان دمرتا المركبات العسكرية... كان السكان مسلحين جيداً وعززوا القاعدة العسكرية وطاردوا مسلحي الشباب».

وقال إن 30 شخصاً من بينهم 17 جندياً و13 مدنياً قتلوا في المعركة.

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