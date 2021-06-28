إنتاج أول حافلة كهربائية بأيدٍ مصرية

المصدر: البيان

أنتجت جمهورية مصر العربية أول حافلة كهربائية صُنعت بأيدٍ محلية.

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي في مصر عن الخطوة الجديدة التي جاءت في إطار التعاون المشترك بينها وبين شركة صناعة وسائل النقل mcv، ومن منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمي لصناعة الحافلات التي تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء.

وقال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن التعاون يؤكد الإصرار على تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الحافلات في مصر والعوائد الاقتصادية بزيادة نسبة المكون المحلي لتصل إلى أكثر من 60%.

وأضاف أن تصميم الحافلة بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين وتصنيع كل أجزاء الهيكل الخارجي والداخلي تم تصميمها وتصنيعها في مصر.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحافلة الكهربائية يمكنها العمل بشكل متواصل بعد شحنها لمسافة تصل من300 كم إلى 350 كم.

ونوَّه بأن السرعة القصوى للحافلة تصل إلى 70 كم/ساعة، مشيراً إلى قدرتها على العمل في درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية.

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