استطلاع لـ«تريندز»: 92% من الشباب يتأثرون بأفكار «المنصات الرقمية»

المصدر: دبي - البيان

أظهر استطلاع حديث نفّذه «تريندز للبحوث والاستشارات» حول «مخاطر استخدام الجماعات المتطرفة للمنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية»، أن غالبية الشباب يتأثرون بالأفكار التي تُطرح على المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، كما أنهم يدركون طبيعة الخطر الكبير الذي ينجم عن توظيف الجماعات المتطرفة لهذه المنصات.



وأكد غالبية المشاركين في الاستطلاع الذي نفذته «إدارة الباروميتر بتريندز» وشارك فيه عينة عشوائية مكونة من 415 فرداً من الذكور والإناث من جنسيات وأعمار ومستويات تعليمية مختلفة، أن الإجراء الأمثل لمكافحة التطرف الرقمي هو الاهتمام بالجانب التوعوي والتثقيفي، والتعاون بين مؤسسات التنشئة في تحصين المجتمع، وقيام شركات التكنولوجيا بدورها في التصدي للمحتوى الرقمي المتطرف، والتوسع في إنشاء المراكز المتخصصة في مواجهة التطرف الرقمي.



وأظهرت ردود العينة المستطلَعة أن 83 % من أفراد العينة يستخدمون المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية في حياتهم اليومية، منهم 63% يستخدمونها بشكل دائم، وقد جاء تطبيق إنستغرام في المرتبة الأولى من بين التطبيقات التي يستخدمها أفراد العينة بنسبة 54%، ثم تطبيق تويتر بنسبة 53%، فيما أشار 75 % من أفراد العينة إلى أنهم يتابعون القضايا التي تخص الشأن العام من خلال المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، منهم 45% يتابعونها بشكل دائم.



وبينت نتائج استطلاع «تريندز للبحوث والاستشارات» أن 92% من الشباب يتأثرون بالأفكار التي تُطرح على المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، منهم 59% يتأثرون بشكل كبير جداً، مما يعكس أهمية المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية في التأثير على فئة الشباب.



وأشارت النتائج إلى أن 91% من أفراد العينة لديهم تصور بأن الجماعات المتطرفة (مثل: داعش، القاعدة، الإخوان المسلمين، بوكو حرام....) يوظفون المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية في نشر أفكارها وأيديولوجياتها من خلالها، منهم 51% يعتقدون ذلك بشكل كبير جداً.



كما يؤكد 89% من أفراد العينة أن قوى اليمين المتطرف في العالَم تقوم بتوظيف المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية لنشر أفكارهم، منهم 48% يؤكدون ذلك بشكل كبير جداً، فيما يعتبر أفراد العينة أن الخطر الناتج عن استخدام الجماعات المتطرفة للمنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية هو نشر الفكر المتطرف والتحريض على العنف بنسبة 83%، ومن ثم غسل أدمغة النشء والشباب بأفكار ضالة ودخيلة على المجتمع بنسبة 78%.



وأظهر استطلاع «تريندز» أن 93 % من أفراد العينة يدركون طبيعة الخطر الذي ينجم عن توظيف الجماعات المتطرفة للمنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، منهم 61% يعتبرونه عالياً جداً.



وأوضح الاستطلاع أن أفراد العينة يرون أن الإجراء الأمثل لمكافحة التطرف الرقمي هو الاهتمام بالجانب التوعوي والتثقيفي بنسبة 73%، ومن ثم التعاون بين مؤسسات التنشئة في تحصين المجتمع لمواجهة المخاطر السلبية لهذه التطبيقات بنسبة 68%.



وبين الاستطلاع من وجهة نظر أفراد العينة أن المجتمع الدولي يستطيع التصدي للتطرف الرقمي من خلال قيام شركات التكنولوجيا بدورها في التصدي للمحتوى الرقمي المتطرف بنسبة 72% ومن ثم التوسع في إنشاء المراكز المتخصصة في مواجهة التطرف الرقمي بنسبة بلغت 70%.



وقد ركز الاستطلاع التي تم خلال الفترة من 16 مايو إلى 3 يونيو 2021 على التعرف إلى آراء الرأي العام العربي والدولي وتوجهاته حول طبيعة هذا الاستخدام، وتداعياته على أمن المجتمعات واستقرارها، وكيفية التصدي الحاسم له.

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