بلينكن:‭ ‬الضربات الجوية في سوريا والعراق رسالة ردع قوية

المصدر: عواصم - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة اتخذت إجراء ضرورياً ومناسباً ومدروساً عندما شنت ضربات جوية استهدفت فصائل مدعومة من إيران في العراق وسوريا، موجهة رسالة قوية ومهمة. وقال بلينكن للصحفيين في روما: «اتخذنا إجراء ضرورياً ومناسباً ومدروساً يهدف للحد من مخاطر التصعيد، وكذلك لتوجيه رسالة ردع واضحة لا لبس فيها».



وقُتل عدد من عناصر فصائل مدعومة من إيران في غارات جوية أمريكية استهدفت مواقعهم على الحدود السورية العراقية.



وتأتي الضربات في مرحلة حساسة، إذ تتهم واشنطن فصائل عراقية مرتبطة بإيران بشن هجمات على منشآت عراقية تؤوي عناصر أمريكية، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لإعادة تفعيل الاتفاق النووي مع طهران.



وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان إنه «بتوجيه من الرئيس جو بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية غارات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في منطقة الحدود العراقية السورية».



وأضاف: «بالنظر إلى سلسلة الهجمات المستمرة التي تشنها جماعات مدعومة من إيران، والتي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق، وجّه الرئيس بمزيد من العمل العسكري لتعطيل وردع هجمات كهذه».



من جهته، ندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالضربات، التي اعتبرها «انتهاكاً سافراً لسيادة العراق». وقال في بيان: «يجدد العراق رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات»، داعياً إلى «التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله».



واستهدفت الضربات الأمريكية، وفق واشنطن، منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة في موقعين في سوريا وموقع واحد في العراق.

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