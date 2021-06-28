فشل حوثي في إطلاق صاروخ باليستي من الحُديدة

المصدر: عدن - البيان

فشلت ميليشيا الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي، في الساعات الأولى من فجر اليوم، من داخل مدينة الحديدة في تحدّ جديد للأمم المتحدة التي رعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار في المدينة التي تتقاسم القوات المشتركة والميليشيا السيطرة عليها. وذكرت مصادر عسكرية في القوات المشتركة أن عدداً من عناصر الميليشيا قتلوا وجرح آخرون عندما انفجر الصاروخ لحظة إطلاقه في الجزء الخاضع لسيطرتها في منطقة كيلو 16 المدخل الشرقي للمدينة والميناء.

وقالت إن الصاروخ انفجر في مكان الإطلاق، وأن دوي انفجار كبير سمع في أرجاء المدينة وأثار حالة من الرعب. كما أضاء الانفجار سماء الأحياء الشمالية والشرقية للمدينة.

ودأبت الميليشيات التابعة لإيران على استغلال التزام القوات المشتركة والتحالف العربي باتفاق ستوكهولم في تحويل الحديدة إلى منصة لاعتداءاتها على المملكة العربية السعودية سواء بالصواريخ الباليستية أو بالزوارق المفخخة.

وعلى صعيد منفصل جددت ميليشيا الحوثي استهداف الأحياء السكنية جنوبي الحديدة، حيث قصفت بقذائف آر بي جي المنازل في قرية بيت مغاري الواقعة شمال غرب مدينة حيس، رافقه استهداف بالأسلحة الرشاشة، كما تعرضت الأحياء السكنية الشرقية لمدينة حيس لاستهداف على فترات متقطعة من مسلحي الميليشيات. وأشارت إلى أن القصف والاستهداف الحوثي خلف حالة من الخوف والهلع في أوساط المدنيين في منازلهم والمتجولين في الأسواق، حيث إن الميليشيا جعلت من الأعيان المدنية أهدافاً لنيرانها.

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