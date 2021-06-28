أمريكا تشنّ غارات جويّة على منشآت عسكرية على الحدود العراقية السورية

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الأحد أنها شنت غارات جوية موجهة استهدفت "منشآت تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران" على الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن هذه الضربات أذن بها الرئيس جو بايدن في أعقاب الهجمات المستمرة على المصالح الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان انه "بتوجيه من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية مساء أمس غارات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في منطقة الحدود العراقية السورية"، مضيفا أن الضربات تأتي في أعقاب "هجمات جماعات مدعومة من إيران، تستهدف المصالح الأمريكية في العراق".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز