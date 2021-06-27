السيسي: أمن الأردن جزء لايتجزأ من الأمن القومي المصري

المصدر: د ب ا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد خلال لقاء جمعه بالعاهل الأردني عبد الله الثاني في العاصمة العراقية بغداد إن أمن الأردن هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي أكد الحرص على التشاور والتنسيق المستمر مع "شقيقه" العاهل الأردني في ضوء ما يتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، سواء ثنائياً أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، لاسيما في ظل تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة.

وبحسب المتحدث، أكد الرئيس السيسي تضامن مصر الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية وقيادتها، مشدداً على أن أمن الأردن هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ودعم مصر لمسيرة التنمية التي يقودها الملك عبدالله، ومساندته في كافة إجراءاته وجهوده للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها.

من جانبه؛ أكد العاهل الاردني حرص بلاده على تعميق التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي في ظل مردوده الهام على المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين واستقرارهما وازدهارهما، فضلاً عن أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

وتطرق اللقاء إلى تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الإطار، خاصةً في أعقاب الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، حيث أشاد العاهل الأردني في هذا الإطار بالجهود المصرية الحثيثة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذا مبادرة مصر لإعادة إعمار القطاع، كما أكد الجانبان على أهمية العمل في هذا الإطار على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات.

جاء اللقاء على هامش قمة ثلاثية عراقية مصرية اردنية انطلقت اليوم الأحد في العاصمة بغداد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز