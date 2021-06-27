الملك عبدالله الثاني يصل إلى بغداد ويلتقي الرئيس العراقي

المصدر: البيان

وصل الملك عبدالله الثاني، إلى بغداد اليوم الأحد، لترؤس الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وكان في استقبال الملك عبدالله لدى وصوله مطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح، وعدد من كبار المسؤولين العراقيين والسفير الأردني في بغداد وأركان السفارة.

وجرت مراسم استقبال رسمية لملك الأردن، حيث حيّته ثلة من حرس الشرف، فيما عزفت الموسيقى السلامين الملكي الأردني والوطني العراقي.

ورافقت طائرة ملك الأردن لدى دخولها الأجواء العراقية طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو العراقي، ترحيبا له.

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