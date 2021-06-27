سد النهضة.. رهان على الحوار رغم اتهامات متبادلة بـ«عرقلة المفاوضات»

المصدر: القاهرة - البيان

شهد ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي سلسلة من التطورات أخيراً، وذلك على وقع خطابات الدول الثلاث لمجلس الأمن، آخرها الخطاب الإثيوبي الذي أعلنت فيه أديس أبابا عن تمسكها بوساطة الاتحاد الأفريقي، في وقت طالبت القاهرة والخرطوم مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والانخراط في الملف الذي يهدد استقرار القارة.

وأرسلت مصر إلى مجلس الأمن خطابين العام الماضي، ومثلهما أيضاً هذا العام، آخرهما يوم 11 يونيو الجاري. كما أرسل السودان أيضاً خطاباً الثلاثاء الماضي، وطلب عقد جلسة لمناقشة قضية سد النهضة. في الوقت الذي طالبت فيه أديس أبابا، الأربعاء، مجلس الأمن باستمرار التفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إثيوبيا من الناحية العملية لم تتمكن من التوصل للأعمال الإنشائية التي تؤهلها لتنفيذ الملء الثاني لسد النهضة كاملاً لأسباب فنية، موضحاً أن الأمر يتعلق في الأساس بمخالفة اتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015 والتي تلزم إثيوبيا بعدم اتخاذ قرارات بالملء من دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم يرضي كل الأطراف.

وأكد أن مصر على علم بالحقوق المائية لها ولشعبها وتسعى بالطرائق السلمية للحفاظ عليه.

اقتراح

من جهته، قال وزير الموارد المائية والري السابق في مصر، الدكتور محمد نصر الدين علام، إن قيام أديس أبابا في وقت سابق باقتراح إحلال فريق من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث للتوافق حول قواعد ملء وتشغيل السد، بدلاً من الاستشاري الدولي لكي تتجنب أي تدخل أجنبي مستقل في أزمة السد وتجعل الاختلافات بين ممثلين للدول الثلاث مشيراً إلى أن مصر والسودان أيدتا سابقاً المطلب الإثيوبي ووافقتا على اقتراحها تشكيل لجنة من الخبراء المحليين لتنتهي المفاوضات إلى نتيجة محلك سر.

اتفاق قانوني

أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بالقاهرة، الدكتور عباس شراقي، علق على الخطاب الإثيوبي، بالإشارة إلى أن «إثيوبيا ترفض اتفاقاً قانونياً ملزماً وتريد قواعد إرشادية فقط».

وشدد شراقي أنه «على مصر والسودان وجميع الدول العربية المساندة استخدام علاقاتها الدولية لحث مجلس الأمن على عقد جلسة خلال الأيام المقبلة لمناقشة قضية سد النهضة ومواصلة المفاوضات تحت مظلته، ولا مانع من وجود الاتحاد الأفريقي مثل أي منظمة دولية لتكوين جزء من الوسيط الدولي».

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