الرئيس التونسي: لا وساطة مع الغنوشي ولا حلول وسطى

المصدر: (تونس- البيان)

أسدل الرئيس التونسي قيس سعيد، الستار على أسبوع الأخذ والرد، بتأكيده أن «الخطر الذي يهدد بلاده يكمن بمحاولات ضربها من الداخل، وتعطيل مؤسساتها»، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية، ونفى خلال استقباله أحد حلفائه البارزين، وهو الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن تكون هناك وساطة مع رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، لتجاوز الخلافات بينهما، وقال سعيد: «كثر الحديث حول وساطة.. ليست هناك وساطة ولا وسيط، ولا حلول وسطى»، وأضاف: «ليس لدي مشكلة مع أشخاص، بل لي مشكلة مع منظومة، لا تزال قائمة، وما زالت تنكل بالشعب التونسي، وما زلت على العهد، وعلى نفس الموقف»، مردفاً أن «القضية اليوم في تونس، هي قضية اقتصادية واجتماعية، ولكن تم الانحراف بهذا المسار الاقتصادي والاجتماعي، منذ 14 يناير 2011 (تاريخ الإطاحة بالنظام السابق )، فأصبحت القضية قضية هوية ودين». وفق تقدير

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