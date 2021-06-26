البرلمان العربي يرفض القرار الأوروبي حول «سبتة»

المصدر: القاهرة - وكالات

شدد البرلمان العربي، السبت، على رفض ما صدر عن البرلمان الأوروبي حيال أزمة جيب سبتة الخاضع للإدارة الإسبانية، شمالي المغرب، فيما جرى التأكيد على التضامن مع الرباط. وقال البرلمان العربي: «نرفض ما صدر عن البرلمان الأوروبي رفضاً كاملاً بخصوص سبتة، ونوجّه رسالة تضامن للأشقاء في المغرب». وأضاف أنه «من واجبنا الدفاع عن المغرب واستقلال المغرب وسيادته»، في إشارة إلى التطورات الأخيرة التي أعقبت الأزمة مع إسبانيا.

وانعقدت السبت جلسة طارئة للبرلمان العربي، خصصت لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المغرب في ما يتعلق بأحداث جيب سبتة.

وكان رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، قد قال إن جلسة اليوم تأتي انطلاقاً من التزام البرلمان العربي بمسؤوليته في التضامن مع المغرب وتأييده في مواجهة هذه الأزمة.

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