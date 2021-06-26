بيان مصري حول إنشاء جنوب السودان سداً على النيل.. ما مضمونه؟

المصدر: القاهرة- وكالات

أكدت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أنها قامت بإعداد دراسات لمشروع سد «واو» في جنوب السودان.



وأوضحت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، اليوم السبت، أن خبراء المركز القومي لبحوث المياه، قاموا بإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية، والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين، وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية، وأعمال التصميمات المبدئية للسد، والمنشآت التابعة له.



وقالت إنه تم التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها، ودراسة الجدوى الاقتصادية لها، من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها، والتي تعاونت مع أحد المكاتب الاستشارية الكبرى، لإعداد الدراسات المطلوبة. وأكدت وزارة الري، أنه تم تسليم الدراسات للسلطات في جنوب السودان في عام 2015.



يقع المشروع على نهر سيوي، أحد فروع نهر الجور الرئيس بحوض بحر الغزال، على مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة واو في جنوب السودان.



يهدف السد إلى توليد 10.40 ميغاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب لنحو 500 ألف نسمة، والاستفادة من المياه في الري التكميلي، لنحو 30 - 40 ألف فدان.

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