866 انتهاكاً حوثياً بحق زعماء القبائل

المصدر: عدن - البيان

كشف تقرير حقوقي، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي 866 انتهاكاً بحق زعماء القبائل خلال خمسة أعوام في 13 محافظة تنوعت بين القتل والاختطاف والإخفاء والتعذيب والتهجير القسري والسطو على الممتلكات.

ووفق ما أوردت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإنّ هذه الانتهاكات ارتكبت خلال الفترة من مطلع يناير 2016 وحتى 30 مارس2021، بما شمل محافظات صنعاء، أمانة العاصمة، عمران، حجة، صعدة، ريمة، ذمار، إب، تعز، المحويت، الجوف، البيضاء، الضالع. وتنوعت بين القتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وتفجير المنازل والسطو على الممتلكات الخاصة والتشريد والتهجير الإجباري.

ووثّق التقرير 89 جريمة قتل ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات الخمس الماضية بينها 41 حالة قتل بطلق ناري مباشر أمام الأهل، وإحراق 13 جثة بعد القتل و16 حالة قتل وسحل والتمثيل بجثث الضحايا، و10 حالات تصفية واغتيال، فضلاً عن تسع حالات قتل عبر الدهس بالعربات العسكرية.

ورصد التقرير الحقوقي، 25 حالة إصابة طالت شخصيات اجتماعية و52 حالة اعتداء وضرب وسوء معاملة، و47 اعتقالاً وإخفاءً قسرياً طالت المشايخ والشخصيات الاجتماعية في مناطق سيطرة الميليشيا، فضلاً عن 142 حالة اعتقال وإخفاء قسري طالت أبناء ونساء وأشقاء بعض الشخصيات والوجهات الاجتماعية.

ووفق ما ذكر التقرير، فقد فجّرت ميليشيا الحوثي 72 منزلاً تعود لوجهاء وأعيان في مناطق سيطرتها، وقامت بـ 168 اقتحاماً وتفتيشاً ومداهمة طالت منازل الأعيان والوجهاء، إلى جانب 78 حالة نهب ممتلكات خاصة، و165 حالة نهب سيارات مختلفة اﻷنواع وشاحنات ومولدات كهربائية مختلفة الأحجام.

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