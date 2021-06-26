القوات المشتركة تدمّر تحصينات الحوثي وسط الحديدة

المصدر: عدن - البيان

استهدفت القوات المشتركة، تحصينات وأهدافاً متحركة لميليشيا الحوثي في قطاع الصالح، في الجزء الشرقي من مدينة الحديدة. وأفاد بيان عسكري، بأنّ القوات المشتركة، رصدت مصادر نيران وتحركات لميليشيا الحوثي، حاولت استهداف مواقع عسكرية في خطوط التماس، مشيرة إلى أنّ القوات المشتركة، تعاملت معها، ووجهت ضربات مرّكزة للتحركات الحوثية، ما أسفر عن تكبيد الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. كما دمّرت القوات المشتركة، تحصينات وتعزيزات للميليشيا الحوثية في التحيتا والفازة والجبلية، رداً على محاولات استحداث تحصينات، تشكل خطراً في خطوط التماس.

وفي الضالع، تمكنت وحدات من القوات المشتركة المرابطة في قطاعي صبيرة - الجب والفاخر، من كسر هجومين منفصلين للميليشيا، استهدف مواقع القوات المشتركة شمال معسكر الجُب، ومرتفعات عثمان الاستراتيجية بالفاخر.

وذكرت مصادر عسكرية، أنّ الميليشيا شنّت هجومها الأول باتجاه قطاع صبيرة - الجب، وأسندت عناصرها بتغطية نارية مكثفة، إلا أنها سرعان ما انكسرت، وتراجعت، بعد مواجهات عنيفة، كما حاولت مجدداً شن هجوم آخر، باتجاه قطاع الفاخر، مصحوب بمحاولة تسلل باتجاه مرتفعات عثمان الاستراتيجية، إلا أنها قوبلت بتصدٍ حاسم، بعد أن خاضت القوات المشتركة مواجهات عنيفة مع الميليشيا المهاجمة، وأجبرتها على الانسحاب.

وتأتي هذه المواجهات، بعد هدوء حذر ساد مختلف جبهات القتال شمال وشمال غرب جبهات محافظة الضالع، مع اشتباكات متقطعة، فيما استمرت وحدة المدفعية، في استهداف مواقع تمركز الميليشيا في أكثر من موقع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز