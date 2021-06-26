العراق يسترد كتاب "نجمة داوود" المسروق قبل بيعه

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين بسرقة كتاب "نجمة داوود" الأثري المقدس.

وكشفت الداخلية، أن عملية الاعتقال تمت بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود مجموعة أشخاص، بحوزتهم آثار مسروقة من المتحف الوطني العراقي. وفقا لسكاي نيوز.

وعلى إثر ذلك، تم استدراجهم من قبل الجهات الأمنية المعنية، بطريقة تنكرية عن طريق إيهامهم بشراء الكتاب الأثري النفيس مقابل مبلغ مالي كبير وقدره مليون دولار أمريكي.

وعقب ذلك، جرى نصب كمين محكم، فتم إلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود وضبط الكتاب المسروق بحوزتهم.

وأقر الموقوفون بضلوعهم في السرقة، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة 44 من قانون الآثار والتراث العراقي، تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء حتى يحاكموا.

وأكدت هيئة الآثار والتراث العراقية أن القضية في عهدة الأجهزة الأمنية والقضائية الآن، وهي المخولة بالحديث عنها.

وتنص المادة 44 من قانون الآثار والتراث العراقي على عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مقدارها مليون دينار عراقي، أي ما يعادل 700 دولار أمريكي، بحق من يتاجر بالمواد الأثرية مع مصادرة المواد المٌتاجر بها.

وتكون العقوبة بالسجن وبغرامة مقدارها مليوني دينار عراقي أي ما يعادل 1400 دولار أمريكي، إذا كان مرتكب الجريمة من منتسبي السلطة الأثرية.

ويعد العراق من أغنى دول العالم بالآثار والأوابد التاريخية، لدرجة أن بعض الكنوز الأثرية لكثرتها تطفو على أسطح المواقع الأثرية والتاريخية أحيانا، بفعل العوامل البيئية والمناخية كالأمطار والسيول الجارفة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز