عودة الاغتيالات إلى مخيم الهول.. والأسباب غامضة

المصدر: الحسكة - عبدالله رجا

عادت الفوضى الأمنية مجدداً إلى مخيم الهول للاجئين شمال شرق سوريا في محافظة الحسكة، إثر مقتل لاجئة عراقية أمس، وسط توتر أمني في المخيم أدى إلى إغلاق المخيم وفرض حظر تجول لساعات.

وبحسب بيان محلي من مخيم الهول، فإن مجهولين، يعتقد أنهم من الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش قتلوا امرأة عراقية في المخيم، جرى على إثرها فتح تحقيق في إدارة المخيم حول الجناة دون أن يتم الإعلان عن أية تفاصيل، في تكرار لحوادث القتل في هذا المخيم.

وقالت قوى الأمن الداخلي في المخيم، إنها عثرت على جثة اللاجئة العراقية، كفاء فرج رديني التي تبلغ من العمر (35 عاماً) فجر أمس في القطاع الأول من المخيم وعليها آثار طلقات نارية في الرأس.

وهذه هي الحادثة الثانية خلال أسبوع واحد فقط، إذ قتل لاجئ عراقي الأربعاء الماضي بطلقات نارية في القطاع الثالث من المخيم، وتعرضت مهاجرة روسية لمحاولة اغتيال من متشددات يقطن المخيم، دون أن تعلن إدارة المخيم عن أية تفاصيل حول حوادث الاغتيال التي يعزو البعض أنها على خلفية نقاشات وخلافات دينية أيديولوجية.

عملية الاغتيال في مخيم الهول، تتزامن مع حملات أمنية مكثفة من قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، ضد خلابا التنظيم النائمة في شمال شرق سوريا، فيما تتزايد الاغتيالات التي تستهدف قيادات ومنتسبين إلى قسد، فضلاً عن وجهاء محليين.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على خمسة عناصر متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي إثر عملية أمنية، داخل مدينة البصيرة، شرقي دير الزور.

وبحسب البيان، الصادر عن قوات مكافحة الإرهاب، فإن العملية تمت بمساندة جوية من التحالف الدولي، وتمت مصادرة أسلحة ومعدات ومستندات كانت بحوزة المعتقلين.

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