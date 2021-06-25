تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية

المصدر: دبي - البيان

انهار عقار مكون من أربعة أدوار، ومأهول بالسكان، صباح الجمعة، في منطقة العطارين وسط الإسكندرية، شمالي مصر.

وقال مسؤول أمني إن قوات الحماية المدنية أنقذت حتى الآن 4 أشخاص، من بينهم شخص مصاب تم نقله إلى مستشفى العطارين، وهو في حالة حرجة، مؤكدا أن المفقودين حتى الآن هم 3 نساء وطفلة جاري البحث عنهم.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغا من حي وسط الإسكندرية، يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 13 في شارع مرسي بدر بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض وانتقلت قوات الحماية المدنية وجميع أجهزة محافظة الإسكندرية إلى موقع الحادث منذ وقوعه.

وكشف شهود عيان، تفاصيل حادث الانهيار الذي أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. وفقا لسكاي نيوز.

وقال أمجد مصطفى، وهو من سكان شارع الأحرار الواقع به العقار المنهار، إن المبنى مكون من 5 طوابق، كل طابق به 7 شقق، بالإضافة إلى الطابق الأخير (السطح) الذي تسكن فيه 20 أسرة.

وأضاف الشاهد أنه صدر قرار بترميم العقار عام 2018، لكنه لم ينفذ حتى الآن، مشيرا إلى أن في الفترة الأخيرة بدأت تتساقط أجزاء من المبنى، لكن رئيس حي العطارين "لم يتحرك".

وتابع حديثه بالقول إنه في حوالي الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة، كانت هناك أصوات صراخ تأتي من العقار، مضيفا: "سمعنا أصوات تنادي (إلحقونا العقار بيقع)، مما دفع جميع سكان الحي إلى طلب النجدة والإسعاف، خاصة بعد سقوط الجزء الأمامي بالكامل".

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