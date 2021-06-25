القبض على برلماني مصري سابق تزعَّم تشكيلاً عصابياً

المصدر: البيان

قبضت قوات الأمن المصرية على علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق، بتهمة تزعُّم تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن وزارة الداخلية المصرية نجحت في ضبط 201 قطعة أثرية مع المتهم وأعوانه.

وكشف الأمن أماكن المخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، وعثر على 36 تمثالاً، و52 عملة مختلفة.

وتحفَّظ على الأدوات التي استخدمها المتهمون في التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة التي تولَّت التحقيق.

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