السودان يطالب بتدخّل مجلس الأمن في أزمة سد النهضة

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

خاطب السودان، مجلس الأمن، ودعاه للتدخل والضغط على إثيوبيا، للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة، وطالب بعقد جلسة للمجلس في أقرب وقت ممكن، لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة، وأثره في سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيس في السودان ومصر وإثيوبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ملف سد النهضة، عمر الفاروق سيد كامل، إن وزيرة الخارجية مريم المهدي، دعت في رسالة بعثت بها أول من أمس إلى رئيس مجلس الأمن، لحض كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها، بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا، وبالتحديد، للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة، الأمر الذي يفاقم النزاع، ويشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وسائل سلمية

وحضت الخارجية السودانية مجلس الأمن ، وكل الأطراف، على البحث عن وساطة أو أي وسائل سلمية أخرى مناسبة، لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة، ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وكل المنظمات الدولية والإقليمية، للمساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، ببذل مساعيها الحميدة وجهودها، للوساطة لحل هذا النزاع.

جهود حثيثة

وأعربت الوزيرة السودانية عن قلق السودان البالغ، وأسفه لمضي إثيوبيا قدماً في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة، للمرة الثانية. وسردت الرسالة بالتفصيل، الجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلها السودان للتوصل لاتفاق قانوني ملزم، عبر عملية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي خلال عام كامل، وكيف وصلت هذه المساعي لطريق مسدود.

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