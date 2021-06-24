الإفراج عن موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت

المصدر: (بيروت - وكالات)

قررت السلطات اللبنانية، أمس، إخلاء سبيل بعض الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد إحالة المحقق العدلي طلبات إخلاء سبيلهم إلى المدعي العام العدلي.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، فإنه بعد إحالة المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، على النيابة العامة التمييزية، طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة في قضية المرفأ، لاتخاذ الموقف، أبدى المدعي العام العدلي، القاضي غسان الخوري، رأيه بالقضية، لا سيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين، والموافقة على تخلية سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ.

واستمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، أول من أمس، إلى إفادات خمسة شهود، ويستمع لإفادات ثلاثة آخرين. وكان البيطار قد أحال إلى المدعي العام العدلي، طلبات إخلاء سبيل 13 موقوفاً، لإبداء الرأي قبل البت بشأنها.

وفي أغسطس الماضي، وقع انفجار هائل في عنبر بمرفأ بيروت، خزّنت فيه على مدى سنوات، كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون احترام شروط السلامة، وفقاً للسلطات. وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلاً عن إحداث دمار كبير بالعاصمة اللبنانية، قدرت خسائره المادية بمليارات الدولارات.

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