أوروبا تبحث تقديم مساعدات للاجئين السوريين

المصدر: (بروكسل - أ.ف.ب)

تقترح المفوضية الأوروبية اليوم على قادة الدول السبع والعشرين خلال اجتماعهم في قمة بروكسل تخصيص 5,7 مليارات يورو كمساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن حتى عام 2024، بحسب وثيقة قالت وكالة «فرانس برس»، إنها اطلعت عليها أمس. ويخصص مبلغ بقيمة 3,5 مليارات يورو لمساعدة 3,7 ملايين سوري يعيشون في تركيا هرباً من النزاع المستعر في بلادهم.وورد في الوثيقة أنه تم بالفعل تقديم مبلغ أولي قدره 535 مليون يورو لمواصلة عمليات الاتحاد الأوروبي في تركيا خلال عام 2021.

كان قادة أوروبيون طالبوا بهذا الاقتراح في مارس، لكن المفوضية تأخرت في قرارها، ما دفع الدول الأعضاء إلى توجيه اعتراضات أحيلت إليها الثلاثاء، بحسب مصادر دبلوماسية.

سيُصرف المبلغ من الميزانية المشتركة، لكن «يمكن للدول الأعضاء أن تقرر إضافة مساهمات على الصعيد الوطني حسب تقدير الاحتياجات»، وفق ما ذكر دبلوماسي أوروبي. ومن المقرر أن يغطي التمويل الأوروبي «الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بالنسبة للاجئين والمجتمعات المضيفة، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات وخلق فرص العمل»، بحسب الاقتراح.

يريد الاتحاد الأوروبي مراجعة مساعداته و«الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتنموي»، نظراً إلى امتداد النزاع في سوريا.

ويسمح هذا الإجراء بتضمين تمويل إدارة الهجرة ومراقبة الحدود، وخاصة على حدود تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

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