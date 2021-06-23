قمر اصطناعي مصري 100% خلال عامين

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية د.أيمن محمود، أنه خلال الفترة الأخيرة تلقت منظومة الفضاء دعماً كبيراً من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يمثل وعي القيادة السياسية لتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، والتي تحقق أهدافها على المدى الطويل، موضحاً أن مصر بها إمكانيات صناعية ضخمة تمكنها من إنشاء قمر اصطناعي مصري بالكامل 100%، فمصر بها علماء ومهندسون على درجة عالية من الكفاءة، ونحاول تنظيم الجهود، بحيث يكون لدينا قدرات وخبرات لتطوير الأنظمة الفضائية في مصر، موضحاً أن القمر الاصطناعي سنحتاجه في مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى، حيث ستقدم الأقمار الاصطناعية صوراً لخدمة مبادرة حياة كريمة، لافتاً إلى أنه سيتم تصنيع القمر الاصطناعي وإطلاقه خلال عامين، وهذا يمثل تحدياً كبيراً.

وأضاف عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، في تصريحات لبرنامج «المواجهة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن استخدام تكنولوجيا الفضاء هو المستقبل القريب، وهناك ضرورة لكيفية توظيف تكنولوجيا الفضاء لتحقيق أهدافنا. وتابع قائلاً: «تطبيقات الفضاء ليست فقط أقماراً اصطناعية، ولكن استقبال بيانات أقمار اصطناعية وتحليلها وكيف نوظف تلك البيانات لتقديم حلول مستدامة تحل المشكلات، وتعطي فاعلية كبيرة على مستوى الأفراد والمنظمات والدول ككل».

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